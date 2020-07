Era nell’aria dato che non si era allenato con i compagni. Antonio Conte ha deciso di preservare Lukaku per la gara con la Roma e così il giocatore non è partito per Verona. L’Inter tornerà a Milano domani, dopo aver trascorso la notte a Ferrara. Il belga invece è rimasto in città per allenarsi oggi e domani proprio in vista della gara contro i giallorossi.

(Fonte: SS24)