Lukaku-Inter, il dietro le quinte: così lo spogliatoio ha riaccolto Big Rom

La Gazzetta dello Sport svela come lo spogliatoio dell'Inter ha accolto il ritorno di Big Rom in nerazzurro

Come lo spogliatoio dell’Inter ha riaccolto Romelu Lukaku ad Appiano Gentile. Oggi La Gazzetta dello Sport svela la reazione dei nerazzurri al ritorno di Big Rom a Milano. Un aspetto non secondario, dopo l’addio a sorpresa della passata stagione. “Da quando ci si è rituffato dentro con un sorrisone da bambino, Romelu non ha trovato nello spogliatoio nerazzurro alcuna differenza rispetto al passato: è ancora un luogo felice, pure piuttosto buffo. Il mancato scudetto non ha cambiato le bizzarrie di Brozo o le “barellate” di Nicolò che gioca a fare il sommelier. Anzi alla Pinetina il centravantone ha trovato un amicone in più appena arrivato, André Onana conosciuto a Londra.