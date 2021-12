Lukaku: “Onestamente l’Inter gioca veramente bene, spero vinca. Giuro…”

Altri stralci dell'intervista che Big Rom ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport

Arrivano altri stralci della lunga intervista che Romelu Lukaku ha rilasciato al giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi . In questo estratto l'attaccante belga parla dell'Inter attuale: "Non mi piace fare paragoni. Quella di adesso, dobbiamo essere onesti, gioca davvero bene, è prima in classifica e ti giuro davanti a Dio che spero che quella squadra vinca, sono i giocatori a cui voglio sempre bene perché è grazie a loro che sono Romelu Lukaku di oggi".

"Spero che vinca questa squadra, che continui a crescere. Perché l'Inter e i suoi tifosi per me devono essere una squadra top, che merita sempre il meglio. Per me io spero che dopo la pausa loro continuano a vincere le partite. Non si può sapere cosa succede nel calcio".