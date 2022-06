Lukaku, Inter Media House allertata: “L’idea è quella di realizzare…”

Sono in via di allestimento pure quelli dei vari Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ma l’attesa evidentemente è soprattutto per il totem belga

Marco Astori

E' sempre più vicino il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Trovato l'accordo tra le due società, ora mancano solo visite mediche e firma per ufficializzare quanto sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Ed è in arrivo, come di consueto, un grande video di presentazione per il belga: "Inter Media House già da qualche giorno ormai è stata allertata. Il video di presentazione per i nuovi acquisti è ormai un classico, ma l’idea è di creare qualcosa di speciale per il ritorno del “figliol prodigo”.

Sono in via di allestimento pure quelli dei vari Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova (imminenti le visite mediche per questi ultimi due), ma l’attesa evidentemente è soprattutto per il totem belga. Qualcuno ricorderà il video dell’agosto di 3 anni fa, con Lukaku che appariva come un gigante alto tanto quanto il palazzo della sede di viale Liberazione e il suo “faccione” che spuntava dalle finestre degli uffici. Ovvio che il tema sarà differente, ma si punta a qualcosa di altrettanto "grande" impatto", scrive il Corriere dello Sport.