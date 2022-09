SM – Lukaku punta Inter-Roma: allenamento in campo. E Calhanoglu…

Si avvicina il pieno recupero di Romelu Lukaku: ecco le novità dall'allenamento dell'Inter sul belga e Calhanoglu

Alessandro Cosattini

Si avvicina il pieno recupero di Romelu Lukaku. Non convocato dal suo Belgio, Big Rom sta lavorando duramente per rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi subito dopo la sosta per le nazionali. Vuole a tutti i costi esserci contro la Roma e salvo sorprese ci sarà. Ecco le novità sulle sue condizioni e non solo in arrivo da Sportmediaset.

Inzaghi aspetta i recuperi

“L'Inter sta attraversando uno dei momenti più duri delle ultime stagioni e Romelu Lukaku non vede l'ora di dare il suo contributo. Fermo dal 28 agosto per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, l'attaccante belga è tornato a lavorare in modo blando sul campo e punta al rientro contro la Roma il primo ottobre alla ripresa del campionato. Anche Calhanoglu ha lavorato a parte, ma per il turco bisognerà aspettare un altro paio di settimane.

In questo travagliato inizio di stagione, Big Rom è stato costretto a saltare già sei partite, Cremonese, Milan, Torino e Udinese in Serie A, Bayern Monaco e Viktoria Plzen in Champions League, facendo mancare il suo fondamentale apporto sia in termini realizzativi che di leadership. Ora il peggio è alle spalle è il countdown per il ritorno in campo è partito”, si legge.