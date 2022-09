Inter, Lukaku scalda i motori: il messaggio sui social di Big Rom

Romelu Lukaku scalda i motori. L'attaccante nerazzurro è pronto a rientrare e dare una mano all'Inter che non sta attraversando un buon momento. Big Rom ha la forza e la leadership per prendere per mano la squadra e trascinarla fuori dalla crisi in cui è piombata. Sui social Lukaku annuncia che ormai manca poco per il suo rientro. Una sveglia e una pantera per mandare un messaggio: Big Rom sta tornando.