La trattativa per la cessione di Onana sta andando avanti e domani si potrebbe arrivare alla chiusura. Dopo qualche giorno di stallo, oggi i contatti positivi e si arriverà a 50 mln + bonus per il camerunense. Entro domani si potrà già fissare l'iter del trasferimento in Premier League dell'estremo difensore. Il portiere si è presentato al raduno dell'Inter che si è mostrata convinta di trattenerlo se non fosse arrivata la cifra richiesta per lui. Ma il suo addio è sempre più vicino e i tifosi presenti alla Pinetina, che lo sanno, si sono mostrati dispiaciutissimi.

Poi i nerazzurri si concentreranno su Lukaku. Al momento il club nerazzurro non riesce ad arrivare a 40-45 mln di euro richiesti dal club londinese per lasciar partire il calciatore. La Juventus non ha formalizzato l'offerta perché al momento non è arrivata l'offerta per Vlahovic, se arrivasse l'offerta per il proprio attaccante a quel punto potrebbe farsi trovare pronta con una proposta per il giocatore belga.