FCIN1908 / Caso Brozovic, l’Inter non rischia di non incassare: ecco il motivo

Sta facendo scalpore la sentenza della FIFA nei confronti dell'Al-Nassr, che blocca il mercato in entrata del club saudita con effetto immediato per le prossime 3 sessioni. Il motivo? I mancati pagamenti di bonus nei confronti del Leicester per l'attaccante nigeriano Ahmed Musa per 390.000 sterline (circa 500.000 euro) nell'estate del 2018. Una decisione che riguarda direttamente anche Marcelo Brozovic, il cui acquisto è stato completato il 3 luglio, ma per il quale non è ancora arrivato il transfer internazionale: allo stato attuale delle cose, quindi, il centrocampista croato rischia di dover rimanere fermo fino al primo gennaio 2025.