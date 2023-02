Barella-Lukaku, caso già rientrato: Inzaghi interviene, dall’Inter nessuna multa

I due nerazzurri, protagonisti del battibecco andato in scena ieri sera al Ferraris, hanno già archiviato la questione

Fabio Alampi

Il battibecco andato in scena a favore di telecamere nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku ha fatto molto discutere. Uno screzio iniziato e finito in campo, chiuso già negli spogliatoi, come ribadito da Simone Inzaghi al termine del match. Caso già rientrato, come spiega La Gazzetta dello Sport: "La pace era già stata sancita all'intervallo di Sampdoria-Inter, con Lukaku e Barella che erano seduti vicini nello spogliatoio al momento dell'ingresso nello stanzone di Simone Inzaghi.

Le parole del tecnico sono state decise e i concetti impossibili da essere equivocati. Il senso: basta con questi atteggiamenti, basta con certi battibecchi. So che cose del genere possono accadere su un campo di calcio, ma non mi piacciono. Se c'è qualcosa da chiarire, anche usando espressioni forti o alzando la voce, bisogna farlo nello spogliatoio, non di fronte alle telecamere e a milioni di persone davanti alla tv. La squadra viene prima di tutto. In campo l'unico pensiero deve essere correre e aiutare l'Inter a conquistare i tre punti. Big Rom e Nico, che erano seduti vicini e qualche parola con toni distesi l'avevano scambiata prima del "tackle" dell'allenatore, hanno annuito e, senza fiatare, hanno metabolizzato l'input".

Nessuna conseguenza — "Rischi di fratture nel rapporto tra i due non ne esistono, tanto è vero che ieri sera hanno viaggiato seduti vicino sul pullman che ha riportato la squadra ad Appiano (i calciatori hanno dormito lì) e che oggi hanno pranzato uno accanto all'altro nella sala della Pinetina. Erano e restano due amici che hanno avuto uno screzio, ma la cosa per entrambi si è conclusa sul campo".

La posizione dell'Inter — "La società dal canto suo non è intervenuta: ritiene il "caso" già parte del passato e non ci saranno multe. Certo in viale della Liberazione sperano che determinate manifestazione di insofferenza da parte di Barella cessino. C'erano già state a inizio stagione e adesso sono tornate a galla. La dirigenza auspica che l'intervento di Inzaghi abbia posto un freno anche per il futuro a comportamenti e battibecchi del genere".