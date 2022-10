Lukaku quando rientra? SM: “Ecco il piano dell’Inter. E Inzaghi spera che…”

Domani l'Inter e Inzaghi prenderanno una decisione su Romelu Lukaku, che freme per rientrare in gruppo e in campo

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, qualora arrivasse l'ok dei medici, è già stato definito il piano:

"Il piano, al netto di nuovi inattesi stop, è quello di portare Lukaku in panchina a Firenze per concedergli qualche minuto in vista del match di Champions contro il Viktoria Plzen: un rientro fondamentale per permettere a Lautaro e Dzeko di rifiatare e utile per concedere a Inzaghi di variare l'assetto d'attacco negli appuntamenti successivi. Considerando anche la trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern - che potrebbe tuttavia essere anche ininfluente per il passaggio del turno in Champions se con il Viktoria arriveranno tre punti - in campionato ci saranno poi Samp, Juve, Bologna e Atalanta. Partite in cui Inzaghi - con l'esclusione di quella contro i blucerchiati - confida di poter riavere a disposizione anche Brozovic"