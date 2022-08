CorSera – Infortunio Lukaku, esami fissati. “Appena ha sentito pizzicare la coscia…”

Ansia per le condizioni di Romelu Lukaku in casa Inter. Ieri si è fermato in allenamento e certamente non ci sarà contro la Cremonese, nel match in programma domani a San Siro. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere della Sera:

“Romelu Lukaku si è fermato in tempo, appena ha sentito pizzicare la coscia sinistra per un risentimento muscolare a metà allenamento: in tempo per evitare guai ulteriori, ma molto difficilmente per essere a disposizione sabato 3 (ore 18) nel derby delle prime verità. Il belga sosterrà fra il tardo pomeriggio di oggi e la mattinata di domani gli esami strumentali, per i quali è necessario attendere i tempi fisiologici, dopo di che saprà come sarà il suo settembre e anche, di conseguenza, quello dell’Inter: mercoledì 7 a San Siro c’è il Bayern Monaco per la prima giornata di Champions ed è chiaro che anche quello è un appuntamento in questo momento a forte rischio per il centravanti nerazzurro”, si legge.