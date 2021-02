Lukaku ascoltato dalla Procura Federale: c’è una certezza. I segnali sono che l’episodio…

Lukaku ascoltato dalla Procura Federale per la lite con Ibrahimovic nel derby. Il belga ha spiegato le ragioni della sua sfuriata

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’inchiesta si avvia ormai alla conclusione. "La certezza è che i due attaccanti saranno a disposizione per il derby, non essendoci i tempi tecnici per un giudizio. La Procura dovrà decidere se procedere con l’archiviazione, il deferimento oppure il patteggiamento. In caso di squalifica a giornata, lo stop verrebbe scontato solo in coppa. Se fosse a tempo, invece, sarebbe coinvolto anche il campionato. Ma i segnali sono che, esclusi i connotati razzisti o discriminatori, l’episodio sia destinato a rimanere all’interno della «condotta gravemente antisportiva», che comporterebbe due turni di squalifica, al netto di attenuanti o aggravanti".