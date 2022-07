Inter, Lukaku il più acclamato dai tifosi: “Ha già fatto questa promessa”

La promessa di Romelu Lukaku ai tifosi dell’Inter. C’era grande entusiasmo ieri a Milano per la presentazione della nuova divisa nerazzurra e Big Rom ha sicuramente catalizzato gran parte delle attenzioni. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi: “«Sono contento di ritrovarvi qui a Milano. Faremo di tutto per rivincere lo scudetto». Ecco la promessa fatta da Lukaku, il più acclamato dai tifosi (un paio di migliaia) che hanno riempito piazza Gae Aulenti per la presentazione ufficiale della nuova maglia. Entusiasmo alle stelle per Big Rom, che subito dopo ha intonato il coro: «Chi non salta rossonero è», come hanno fatto anche altri nerazzurri”, si legge.