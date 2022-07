Lukaku: “Ho sbagliato a lasciare l’Inter, ora la mia sfida più grande. Con Lautaro…”

L'attaccante belga è intervenuto a margine della presentazione della nuova maglia nerazzurra per la stagione 2022/23

A margine della presentazione della nuova maglia dell'Inter, Romelu Lukaku è intervenuto insieme a Lautaro Martinez e Nicolò Barella nel corso di una diretta sul canale ufficiale Instagram dei nerazzurri. Il bomber belga si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i compagni: "L'Inter mi ha dato l'opportunità di giocare a un livello più alto della mia carriera. Sono veramente contento di indossare questa maglia, speriamo di continuare a crescere come negli anni scorsi. Dobbiamo continuare così se vogliamo raggiungere l'obiettivo. La più grande sfida della mia carriera? Quella di adesso. Sai, sono andato via, ho fatto male... vero Nico? Quello che facciamo nello spogliatoio e in campo, le relazioni che abbiamo tra di noi, questo è veramente importante. I miei abbracci con Lautaro? Avevo bisogno di un po' di amore stamattina! È anche giusto che la gente veda che la nostra squadra è veramente unita".