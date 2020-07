Sky – Inter, Lukaku anche oggi a parte: Conte punta ad averlo contro la Roma

Dopo l’assenza contro il Torino, l’Inter dovrà probabilmente fare a meno di Romelu Lukaku anche contro la Spal giovedì sera. E’ quanto riportato da Sky Sport, che informa come il centravanti belga si sia allenato a parte nella giornata di oggi e Antonio Conte non sembra intenzionato a rischiarlo contro la Spal giovedì sera. Il tecnico infatti vuole averlo al 100% contro la Roma domenica sera, sfida fondamentale per mettere in maniera definitiva in saccoccia la qualificazione alla prossima Champions League.