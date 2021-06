In Inghilterra – Lukaku, il Chelsea spinge. Sul piatto 4 pedine per convincere l’Inter

Secondo l'Express i Blues vogliono a tutti i costi il centravanti belga e potrebbero mettere sul piatto alcuni giocatori per l'Inter

Romelu Lukaku è l'obiettivo del Chelsea per il prossimo mercato. L'attaccante dell'Inter è al primo posto sulla lista di Abramovich per rinforzare la squadra di Tuchel, fresca campione d'Europa. Per arrivare al centravanti belga, il club londinese vorrebbe inserire qualche contropartita per abbassare la cifra richiesta dall'Inter. Secondo l'Express ci sarebbero 4 giocatori del Chelsea che sarebbero delle pedine gradite per il club nerazzurro.