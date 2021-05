Lukaku, non solo gol: decimo assist stagionale, a un passo dal record di Maicon

L'attaccante belga si è dimostrato ancora una volta decisivo per i nerazzurri, anche nelle giornate in cui non segna

Fabio Alampi

I gol, certo. Tanti, spesso decisivi. Ma Romelu Lukaku ha dimostrato di essere fondamentale per l'Inter anche quando non segna: l'attaccante belga è stato determinante ieri a Crotone in occasione della rete del vantaggio realizzata da Eriksen, facendo da sponda per la conclusione del danese. Per il bomber nerazzurro lo score stagionale recita 21 gol e 10 assist in campionato, primo giocatore in grado di segnare almeno 20 reti e di servire almeno 10 passaggi decisivi in una stagione di Serie A dal 2004/05.

L'Inter, tramite il proprio sito ufficiale, sottolinea i numeri di Big Rom: "Romelu Lukaku anche quando non segna (ultima rete contro il Bologna, contro il Crotone un gol annullato) si rende utile peri compagni. Decisivo il suo assist per liberare al tiro Christian Eriksen. Lukaku è il primo giocatore a sommare almeno 20 gol e almeno 10 assist in una stagione in Serie A dal 2004/2005. Inoltre è il primo giocatore straniero dell'Inter a servire almeno 10 assist in una singola stagione di Serie A da Maicon (11 nel 2009/10)".