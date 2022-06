Lukaku: “Ritorno all’Inter? Non posso parlarne”. Intanto inizia la trattativa col Chelsea

Iniziata la trattativa tra l'Inter e il Chelsea per il ritorno di Big Rom in Italia

È iniziata la trattativa tra l'Inter e il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Secondo quanto riporta il Times, l'attaccante belga ha parlato con la nuova proprietà dei Blues ed è stato raggiunto un accordo sulla necessità di una soluzione dopo la turbolenta prima stagione dell'attaccante allo Stamford Bridge. Il Chelsea non vuole vendere l'attaccante e Lukaku non è pronto a partire definitivamente. Ma dopo una stagione difficile le due parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che il prestito potrebbe essere la soluzione migliore e l'Inter, club dove Lukaku ha segnato 30 gol nella stagione 2020-21, ci tiene a riportarlo indietro.