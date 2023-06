Cds – Lukaku fa saltare 60 mln al Chelsea. Rappresaglia Blues: offerto a tutti in Europa

Clima teso tra Romelu Lukaku e il Chelsea. Il no di Big Rom all'Al Hilal ha fatto saltare un'operazione da 60 milioni di euro per il club inglese. Una decisione, quella di Lukaku, non gradita dai Blues, che avrebbero venduto il giocatore praticamente alla cifra residua a bilancio.

"E il fronte si è irrigidito. Il Chelsea, dopo essere andato incontro, un anno fa, ai desideri di Big Rom e alle esigenze del club nerazzurro, non comprende perché debba accettare più o meno le stesse condizioni anche adesso. Anzi, in viale Liberazione punterebbero addirittura ad abbassare gli 8 milioni (più bonus) per l’onere del prestito. E, allora, si può ben capire, come la situazione sia in stallo sull’asse Milano-Londra. Anche se, quasi in “rappresaglia”, i Blues si sono messi a offrire Lukaku in giro per l’Europa", scrive il Corriere dello Sport.