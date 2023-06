Inter, Brozovic ai saluti: oggi il rilancio dell’Al Nassr. Onana, lo United prepara l’offerta

Anche Gosens in uscita: il club nerazzurro prepara tre cessioni dopo l'addio di Dzeko, da ieri al Fenerbahce

L’addio di Edin Dzeko, ufficializzato ieri con l’annuncio del Fenerbahce, non sarà l’unico addio eccellente in casa Inter in questa sessione di mercato. Una questione di conti e di liquidità da reinvestire sul mercato.