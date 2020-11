In Belgio: “Lukaku farà di tutto per giocare stasera. Sarà pronto e vuole far vedere…”

C’è ancora qualche dubbio in merito all’impiego o meno di Romelu Lukaku da parte del Belgio questa sera in Nations League contro l’Inghilterra. Ma dopo le parole confortanti del ct Martinez, aumentano le indiscrezioni riguardanti la sua presenza da titolare. E le dà direttamente l’emittente belga Het Laatste Nieuws.

“Lukaku farà di tutto per poter giocare in questa partita cruciale. E’ tornato in campo la scorsa settimana con l’Inter e non l’avrebbe fatto se non fosse in forma. In più ha recuperato una settimana qui. Sarà pronto e vuole far vedere al suo vecchio paese calcistico che è ancora un top attaccante”, spiegano.