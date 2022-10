Lukaku scatenato, anche prima di entrare. Le immagini di Prime lo beccano: “Entro e…”

Un Romelu Lukaku assolutamente scatenato, ancor prima di rientrare in campo dopo due mesi e timbrare il cartellino del gol

Un Romelu Lukaku assolutamente scatenato, ancor prima di rientrare in campo dopo due mesi e timbrare il cartellino del gol dopo una manciata di minuti. Le telecamere di Prime Video, infatti, hanno pizzicato l'attaccante dell'Inter a bordocampo che, poco prima di entrare al posto di Lautaro, dice a un compagno di squadra: "Ora entro e faccio il quarto gol", con tanto di gesto e sorriso.

Una carica matta, che lo ha portato a spingere per tornare il prima possibile ad aiutare i compagni e a fare gol. La macchina da guerra è tornata, Lukaku carico come non mai.