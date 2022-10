Inzaghi: “Lukaku col Sassuolo? Non sono fiducioso. Da fare di più, io in primis”

Lukaku? Non so se c'è per il Sassuolo, c'è qualche speranza ma non sono fiducioso: ha avuto un allenamento, volevamo unirlo al gruppo ma è stato fatto un esame e non poteva lavorare in gruppo. Lavora tutto il giorno con i dottori, speriamo di averlo a breve: è un'assenza che pesa, ma è il calcio. Siamo anche in pochi a metà campo, anche in attacco: ha esordito Carboni, se l'è meritato perché sta lavorando con noi quotidianamente e molto bene.