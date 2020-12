È stato un inizio di stagione straordinario per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha segnato 12 gol in 13 partite: 8 in 9 partite in A, 4 su 4 in Champions. E a proposito di Champions, il profilo YouTube ufficiale dell’Inter ha raccontato con le immagini la grande prestazione di Big Rom contro il Borussia Mönchengladbach. In sintesi: 48 tocchi, 3 occasioni create, 2 tiri in porta e 2 gol.