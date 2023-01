Lukaku, l’Inter ha un piano per riportarlo al top. Rimpianto Correa: per lui detto no a Dybala

Dzeko e Lautaro non possono bastare per la seconda parte di stagione. L'Inter ha bisogno di ritrovare il prima possibile tutto l'attacco, ovvero anche Lukaku e Correa.

"Un girone di ritorno che ribalti le incertezze dell’andata passa anche dalla necessità di rivedere Romelu Lukaku, quello vero e non la controfigura del belga tornata a Milano. Rom ha superato i problemi fisici una volta per tutte e adesso deve solo mettere minuti e gol nel motore. Ad Appiano c’è un piano per riportarlo stabilmente al centro dell’attacco, anche perché Dzeko non può tirare la carretta in eterno. E alle spalle della certezza Lautaro, Correa va avanti di flop in flop: sono i due argentini dal destino opposto. Il terzo Albiceleste, invece, è solo un rimpianto: qualche mese fa fu scelto di dare al Tucu un’altra opportunità e si buttò alle ortiche l’occasionissima Dybala. Impossibile dire se con la Joya la squadra sarebbe stata vera dinamite, ma di certo le possibilità di scintilla sarebbero aumentate", sottolinea La Gazzetta dello Sport.