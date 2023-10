Lukaku è tornato, ma nessuno se n’è accorto. L’Inter trova la kriptonite per Romelu

"L’effetto è stato potente. Sarà stato quello a destabilizzare Big Rom? A fargli toccare ventisei palloni in tutto perdendone nove? A non concedergli neppure un tiro? A far sì che la Roma toccasse solo due palloni nell’area avversaria, cosa che non capitava dal gennaio del 2016, quando Romelu era solo una stellina dell’Everton? Non avremo mai la controprova, anche se di normalità in effetti non ce n’è stata. Basti pensare che lo squalificato Mourinho, invece che nel solito van, sceglie di vedere il primo tempo dalla tribuna stampa, a non più di due metri dai tifosi interisti".