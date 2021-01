Lukaku: “Tornerò all’Anderlecht e non quando sarò in fase calante. La cosa più importante…”

Romelu Lukaku è stato eletto miglior giocatore belga che milita nei campionati esteri del 2020. L’attaccante dell’Inter si è aggiudicato il premio messo in palio dal quotidiano HLN Sport. Nel ricevere il premio, Big Rom ha parlato anche del suo futuro e non nasconde che l’obiettivo sarà tornare nel club che lo ha lanciato, l’Anderlecht.

“Ho sempre detto che tornerò nel mio club, l’Anderlecht. Lo farò nel miglior modo possibile, non come un giocatore in fase calante. Vedremo cosa porterà il futuro. La cosa più importante è realizzare i miei obiettivi con l’Inter e la Nazionale”.

(Voetbalkrant)