VIDEO / Conte premia Lukaku: “Spero possa vincerne altri”. Rom: “Voglio vincere con l’Inter”

Romelu Lukaku è stato premiato come miglior giocatore belga all’estero, battendo la concorrenza, tra gli altri, di De Bruyne e Hazard, con quest’ultimo che ha vinto il trofeo negli ultimi tre anni. Kristof Terreur, giornalista belga, ha condiviso il video del fuoriprogramma con Conte che consegna il trofeo a Lukaku ma lo fa cadere. “Hai vinto il trofeo per la prima volta. Spero che tu possa vincere questo trofeo per tanti anni, vorrebbe dire che avrai fatto molto bene per l’Inter”, ha commentato Conte. “Grazie mister, ma voglio vincere con l’Inter. Questo è veramente importante”, ha risposto Lukaku.