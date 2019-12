Lukaku trait-d’union tra Conte e l’Inter. Col Genoa il belga ha una grande occasione

Sabato sera l’Inter dovrà fare a meno di Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi squalificati. Nelle ultime gare Conte ha sempre schierato Lukaku al fianco dell’argentino, ora dovrà trovare un partner per il belga per la sfida con il Genoa.

“Romelu dovrebbe fare coppia con Sebastiano Esposito con cui il feeling è stato cementato nei tanti allenamenti vissuti fianco a fianco, come sottolineato dal ragazzotto in un’intervista di qualche tempo fa: «Lukaku è un ragazzo di un’umiltà fuori dal comune. Mi ha accolto nello spogliatoio come fossi il suo fratellino. Da lui ho solo da imparare». Questo vale un po’ per tutti, considerato che il belga è il trait-d’union in campo tra Conte e la squadra. I due pensano calcio allo stesso modo, si scambiano opinioni pure durante la partita e anche la discussione avuta con Brozovic tra primo e secondo tempo della gara con lo Slavia dimostra quanto il belga tenga che venga messo in atto ciò che l’allenatore insegna alla truppa in quel di Appiano. D’altronde, ci sarebbe stato da stupirsi per il contrario: se Lukaku è all’Inter, molto è merito va attribuito a Conte e in una partita, quella col Genoa, che si presenta come snodo cruciale della stagione, il belga ha l’occasione per saldare il debito con l’allenatore e con il popolo tifoso per i gol sbagliati nelle ultime settimane“, si legge su Tuttosport.