CdS – Lukaku più vicino a restare all’Inter: le 3 condizioni per la permanenza

Romelu Lukaku vuole restare all'Inter. Vorrebbe anche giocare il derby di ritorno col Milan domani, "ma è il primo è sapere che non sarà titolare", sottolinea il Corriere dello Sport oggi. Ha però trovato una doppietta fondamentale col Sassuolo e nelle 5 vittorie di fila in Serie A ci sono 5 gol e 4 assist del belga (senza contare il Verona). Insomma, sprazzi del vero Big Rom. Ma quale sarà il suo futuro? Ne parla in modo approfondito oggi il quotidiano in edicola.

Lukaku vuole restare

"Evidentemente, si tratta di un segnale anche per il futuro. Un messaggio per dire: se sto bene, sono lo stesso dei primi due anni in nerazzurro, e nell’Inter voglio continuare a giocare. Non era scontato dopo il lungo stop e, soprattutto, dopo il lento recupero della condizione. Certi errori davanti alla porta avversaria, contro la Fiorentina e la Salernitana, qualche dubbio lo avevano acceso. Tuttavia, per immaginarlo ancora nell’Inter del futuro, non basta. Il primo tassello non potrà che essere il pass per la prossima Champions. Ma, da quel punto di vista, ci siamo quasi.