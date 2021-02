Ts – Lukaku sentito dalla Figc: la sua la versione e cosa rischia. La posizione di Ibra…

Romelu Lukaku ieri è stato ascoltato dalla Procura Federale su quanto accaduto nel derby contro il Milan

"Il legame molto forte con la madre e le sue origini africane (la ripetuta frase dispregiativa sui riti voodoo). E ha precisato agli inquirenti il contenuto degli insulti, dal testa a testa in campo al tunnel degli spogliatoi. L’Inter non teme squalifiche per il suo giocatore, che potrebbe beneficiare dell’attenuante di aver reagito a una provocazione. Al massimo potrebbe scattare una multa. Più complessa la posizione di Ibrahimovic, a causa delle frasi sul voodoo. Secondo fonti rossonere, durante l’interrogatorio dello svedese la Procura Figc non ha mosso addebiti basati sul razzismo".