CorSera – Macedonia-Italia, Barella leader. Dimarco trattore. E Bastoni…

È iniziata con una delusione la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. A Skopje gli azzurri non vanno oltre l'1-1 contro la Macedonia. Nelle pagelle del Corriere della Sera il migliore in campo è stato Nicolò Barella , voto 6,5: "Ha il merito di uscire dalle mischie ragionando con palloni verticali, precisi. E la frustata che sbatte sulla traversa, innesca il gol. Se Spalletti cerca leader, lui c'è".

6 per Federico Dimarco: "Un trattorino sul campo di patate, però in area perde l'orientamento e non punta la porta". 6 anche per l'altro nerazzurro in campo, Bastoni: "Con la difesa a 4 gli manca la libertà di creare, ma si cala nel ruolo. Qualche rischio su Bardhi in area, poi i corpo a corpo li vince".