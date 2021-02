Maicon: “Chi vince il derby va verso il titolo. Hakimi? Ha qualità, ma io partivo da dietro”

L'ex terzino dell'Inter del Triplete, intervenuto a Inter podcast, ha parlato della stracittadina col Milan e del suo erede in nerazzurro

"La notte prima dei derby dormivo poco, affrontare una squadra come era il Milan è stato grandioso. Poi c'era Kakà che mi prendeva in giro. Derby partita mondiale, è un onore per ogni giocatore. Materazzi non dormiva proprio prima del derby, ma tutti i giocatori avevano questa partita in testa. La prima partita che tutti guardavano quando uscivano i calendari era il derby. Sarà una partita importante, chi vince questo derby andrà verso il titolo. Hakimi? L'Inter però gioca 3-5-2 e io partivo. proprio da dietro, ma è uno che fa la differenza. Ognuno ha la sua qualità e lui ce l'ha, diventerà un grandissimo giocatore".