Repubblica – Inzaghi ieri più nero del solito: “Malumori Inter, così crescono i dubbi”

Crescono i malumori in casa Inter dopo l’ennesimo ko in Serie A maturato ieri a Bologna: anche il lavoro di Inzaghi sotto osservazione

Crescono i malumori in casa Inter dopo l’ennesimo ko in Serie A maturato ieri a Bologna. Non è andata giù alla dirigenza la sconfitta a pochi giorni dall’ottima prova in Champions League contro il Porto. Ecco quanto evidenziato oggi da Repubblica nell’analisi del match di ieri.

“Ieri Inzaghi ha accusato il colpo, perché non si è trattato solamente del solito scivolone nel quale incappa a scadenze regolari (quella di Bologna è la settima sconfitta in campionato, la terza dopo una fatica di Champions), ma di una partitaccia che non dissipa ma anzi alimenta i dubbi sulle sue capacità gestionali, che solleva malumori (Lautaro: «Così non si va da nessuna parte») e dà perfino fiato ai paragoni con Thiago Motta, eterno interista ad honorem come tutti quelli del Triplete. Simone ieri era più nero del solito: «Dopo la Champions abbiamo dei problemi che lontano da San Siro si accentuano ulteriormente. L’approccio è stato insufficiente e quando abbiamo preso le misure abbiamo subito un gol che non si poteva prendere»”, si legge.