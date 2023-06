Manchester City, Walker unico dubbio? Guardiola ha pronta l’alternativa

Kyle Walker è praticamente l'unico dubbio di formazione per Guardiola in vista di City-Inter. La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto sulle condizioni del difensore. Questo il focus: "Un problema alla schiena ricordo della finale di FA Cup vinta sabato a Wembley contro il Manchester United. In cui Walker è partito titolare, ha stravinto il duello con Marcus Rashford e Jadon Sancho, ma è uscito al 95’ dopo aver preso una botta così forte da lasciarlo a terra per diversi minuti. Guardiola ha messo le mani avanti dicendo che verrà valutato nei prossimi giorni, ma lunedì la schiena lo ha bloccato e ieri è rimasto fuori dall’allenamento sotto gli occhi dei giornalisti".