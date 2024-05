Il portoghese starebbe riflettendo sul suo futuro e potrebbe cambiare maglia nel caso in cui i Red Devils non dovessero qualificarsi alle coppe

Secondo quanto si legge su Manchester Evenening News, alcuni giocatori del Manchester United avrebbero dei dubbi sulla permanenza di Bruno Fernades. Il portoghese starebbe riflettendo sul suo futuro e potrebbe cambiare maglia nel caso in cui i Red Devils non dovessero qualificarsi alle coppe europee per la prima volta in 10 anni.