Mancini a Sky: “Grandissima partita, ora recuperiamo le forze. Spinazzola…”

Una grande Italia batte la prima squadra del ranking mondiale FIFA, il Belgio, e si guadagna l'accesso alla semifinale di Euro 2020

"E' stata una grandissima partita, meritavamo di non soffrire così alla fine. Il Belgio è molto forte, ma noi stiamo migliorando. La strada è ancora lunga. Ringrazio i ragazzi, ero sicuro avrebbero fatto una grandissima partita. Spinazzola? Speriamo non sia grave, ma la dinamica dell'infortunio non è stata bellissima. Vediamo dove arriveremo, ora dobbiamo recuperare le energie. La Spagna è una grande squadra, ma oggi siamo stati stupendi".