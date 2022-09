Marchegiani: “Inter? Zero miglioramenti, Handa il migliore”. Bergomi risponde

Lo scambio tra i due ex calciatori a Sky Calcio Club in merito alla vittoria dell'Inter a San Siro contro il Torino

E' la prestazione dell'Inter il tema caldo negli studi di Sky Calcio Club. Luca Marchegiani, ex portiere, ha analizzato così la vittoria nerazzurra contro il Torino: "Handanovic è stato il migliore in campo, il Torino ha tirato 8 volte in porta. E' stata una vittoria preziosissima, Inzaghi e gli interisti sono contentissimi di aver vinto ma non ho visto miglioramenti sul gioco". "Anche Maignan è stato il migliore nel derby...", ha risposto Beppe Bergomi, che ha invece apprezzato molto la partita della squadra di Simone Inzaghi.