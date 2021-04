Marchetti: “Lukaku? Fiducia Inter, ma su offerte allettanti bisogna riflettere”

Le considerazioni del giornalista di Sky Sport a proposito delle voci emerse in queste ore sul futuro del belga e di altri pezzi pregiati nerazzurri

A proposito dell'Inter e delle voci emerse in queste ore, Luca Marchetti ha precisato: "Lukaku? In un momento del genere, se arriva un'allettante offerta di mercato, bisogna pensarci più di prima. Che sia per Lautaro, Lukaku o Bastoni: è un concetto che vale per ogni giocatore di qualsiasi altra squadra. Ma attenzione, prendere in considerazione un'eventuale proposta non significa vendere. Bisogna capire a quale prezzo l'Inter in linea teorica sarebbe disposta eventualmente a cedere i suoi giocatori. Ci sono squadre come Barcellona e Manchester City che stanno cercando un attaccante, ma Lukaku non è l'unico in circolazione: fare percentuali è difficile, ma è molto probabile che rimanga all'Inter. Anche se i conti nerazzurri non sono i migliori in Europa, anzi. Ma c'è grande fiducia che la situazione possa migliorare".