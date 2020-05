Marchetti: “Inter non valuta Semedo 40 mln. Per togliere clausola Lautaro, servono più di 111 mln”

Luca Marchetti, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, alla luce dell’annuncio del quotidiano Sport di un presunto accordo tra Inter e Barcellona.

“La chiacchierata tra Inter e Barcellona per Lautaro sta andando avanti da diverso tempo, con sorti e fortune alterne. Non ci si trova d’accordo su quanto e come dover pagare questa famosa clausola da 111 milioni di euro. La clausola andrebbe pagata tutta in una settimana. L’Inter è disposta a non farsi pagare la clausola ma allora vuole più di 111 milioni di euro. Per questo si stanno sentendo tanti nomi di giocatori. Ci si sta incagliando sulle valutazioni delle contropartite. Per esempio se l’offerta fosse 70 milioni più Semedo, vorrebbe dire valutare Semedo 40 milioni di euro . E l’Inter non accetta di valutare Semedo così tanto. Ma la trattativa c’è ed è molto forte.

E l’Inter ha bisogno di capire cosa succede con gli altri giocatori, come Icardi, Perisic e Nainggolan. L’Inter potrebbe fare cassa con questi giocatori prima del 30 giugno per fare le plusvalenze che servono sempre per il fair play finanziario. Di certo, se l’Inter non dovesse riuscire a vendere Icardi prima del 30 giugno, potrebbe essere in un certo senso costretta a vendere un giocatore come Lautaro. Ma c’è ancora tanto tempo fino a fine giugno. Di certo, l’asse Inter-Barcellona è molto caldo”.