Sport – Lautaro, principio di accordo tra Inter e Barcellona: 60 mln + 2 giocatori, i nomi

Proseguono le voci di mercato sul futuro di Lautaro Martinez. L’ultima indiscresione arriva dalla Spagna: secondo il quotidiano catalano Sport, Inter e Barcellona avrebbero trovato un principio di accordo per il trasferimento dell’attaccante argentino.

LA FORMULA – I nerazzurri, che non intendevano scendere sotto i 90 milioni di euro cash con l’aggiunta di una contropartita tecnica, si sarebbero convinti ad accettare l’ultima offerta dei catalani: 60 milioni di euro in contanti più due contropartite. “Lautaro Martinez è sempre più vicino al Barcellona ogni giorno che passa. Le conversazioni tra i due club sono a un punto talmente avanzato che già esiste un principio di accordo, in virtù del quale Lautaro sarà un nuovo calciatore del Barcellona in cambio di 60 milioni di euro più due calciatori“.

I NOMI – Inter e Barcellona non hanno ancora scelto i due calciatori da inserire all’interno dell’operazione Lautaro, ma esistono dei nomi che potrebbero venir sacrificati dai catalani: Ivan Rakitic, Samuel Umtiti e Arturo Vidal, oltre a Carles Alena e Nelson Semedo.