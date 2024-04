Marelli torna sul 2-2 del Cagliari: “Era da annullare, no immediatezza ma…”

In collegamento a DAZN, Luca Marelli ha parlato nuovamente del gol del 2-2 del Cagliari contro l'Inter: “La rete del 2-2 andava annullata. Immediatezza non c’entra perché non segna colui che tocca il pallone col braccio. Segna Viola, la tocca Lapadula. In questo caso il movimento è ad andare verso il pallone, si allarga. Casuale? Può darsi, ma il volume corporeo aumenta. Dobbiamo sempre vedere se aumenta il volume e con questo Lapadula aumenta. La rete andava annullata”.