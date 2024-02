Marelli: “Maresca, direzione eccellente: sul gol non è mano di Thuram”

In studio a DAZN, Luca Marelli ha parlato così della direzione di gara del derby d’Italia dell’arbitro Maresca. “Direzione eccellente ed è stato molto aiutato dall'estrema correttezza dei giocatori, i quali per primi si scusavano con l'arbitro, ammettevano loro torti. Solo un momento di nervosismo, nel momento dell'ammonizione a Vlahovic ma è stato un segnale molto intelligente per far capire che le proteste non sarebbero state tollerate. La cosa più bella è che non ci siano episodi da dover far rivedere.