Marelli: “Sensazione netta del fallo di Rabiot ma non certezza. E al Var…”

L'episodio è scandaloso. Vergognoso. Al limite del ripugnante. Il fallo di mano di Rabiot ha deciso Inter-Juventus. Al termine della partita, Simone Inzaghi interviene a Dazn. E in studio c'è Luca Marelli, l'ex arbitro oggi moviolista di Dazn. Marelli spiega così la decisione del Var, che ha convalidato il gol della Juve dopo oltre 4 minuti di revisione.

"Ci sono stati episodi simili in passato, con le stesse identiche polemiche. E le capisco perché in campo ci siamo stati tutti. Io ho la sensazione netta del fallo di mano di Rabiot. Ed è un fallo di mano punibile perché aumenta il volume del corpo. Ma se mi chiedete la certezza assoluta, quella non ce l'ho mai. E al Var sono stati 4 minuti proprio perché avevano la mia stessa sensazione ma senza certezze. Altrimenti il check sarebbe durato 10 secondi".