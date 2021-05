Gds – Marotta-Conte: destini legati. Mercato, questa la linea guida. Alcune cessioni…

Ieri Steven Zhang ha incontrato la dirigenza al completo. Importante capire cosa accadrà con Conte e Marotta

Dopo la vittoria dello scudetto, in casa Inter il focus è sul contenimento dei costi. Ieri Steven Zhang ha incontrato la dirigenza al completo spiegando quali saranno le linee guida in vista della prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questo senso sarà importante capire cosa accadrà con allenatore e dirigenti. "Tutti, infatti, hanno la stessa scadenza di contratto, il 2022. E in una situazione come questa, dopo uno scudetto costruito faticosamente assieme, i loro destini devono essere considerati legati".