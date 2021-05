Marotta: “Il Conte pensiero è anche il nostro. C’è una differenza rispetto alla Juve”

Le parole di Beppe Marotta alla Domenica Sportiva celebrano uno scudetto e parlano di grande soddisfazione nell'ambiente nerazzurro.

Beppe Marotta è intervenuto anche alla Domenica Sportiva per parlare dello scudetto: "Come va? Benissimo? Da domani siamo più rilassati e riusciamo a gustarcelo in maniera migliore. Sono emozioni forti a è giusto viverle anche con quell'apparente stanchezza che ti arriva verso sera. Il destino di una squadra credo sia legato molto alla conduzione tecnica. Gli allenatori vincenti sono particolari, hanno un carattere forte Conte ho avuto il piacere di conoscerlo a Torino, sapevo che era un allenatore vincente. Quelle che per tanti potevano passare per dichiarazioni polemiche in realtà erano esternazioni stimolanti che ci dicevano: "Vogliamo vincere tutti insieme , voglio vincere anche io". Preferisco sicuramente avere a che fare con un allenatore che definiscono un po' difficile piuttosto che uno tranquillo, aziendalista e che non porta risultati. C'è stato un confronto molto schietto con i dirigenti e lui ha detto cosa non funzionava, è stato chiarissimo. Ha elencato i punti che non andavano bene e abbiamo ricominciato tutti insieme per regalare e regalarci delle grandi soddisfazioni. Forse non immaginavamo di poter vincere con un'apparente facilità. Mancano ancora 4 domeniche alla fine della stagione. Il ruolino di marcia è straordinario perché noi abbiamo fatto tanti punti. Questo va sottolineato".