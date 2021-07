Marotta: “Se abbiamo chiesto le dimissioni di Dal Pino? Ma no”. Poi scherza su Raspadori

All'uscita dalla riunione con gli altri club di A, Beppe Marotta ha smentito che le società siano pronte a chiedere le dimissioni di Dal Pino

All'uscita dalla riunione con gli altri club di Serie A tenutasi oggi a Milano, Beppe Marotta, in compagnia dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha smentito che le società siano pronte a chiedere le dimissioni del presidente della Lega Paolo Dal Pino: "Ma no...", ha risposto l'amministratore delegato dell'Inter, come scrive TMW.