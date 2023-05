Marotta gelido su Skriniar: “A tutela del club parlerò di lui a stagione finita e dirò…”

Gelida la risposta di Marotta: "Sull'argomento Skriniar posso solo dire che voglio tornarci a bocce ferme. E quindi a campionato finito. Certamente si poteva risolvere in modo migliore ma è meglio che finisca la stagione. Ma ci voglio tornare a tutela della società. Utilizzabile in caso di recupero fisico? Questo riguarda l'allenatore. E' lui che decide chi gioca e chi no. Certo, è da 2 mesi che non si allena quindi anche dal punto di vista agonistico sarebbe in difficoltà. Ma sulla questione Skriniar voglio parlarne a fine stagione perché voglio raccontare come si sono svolti i fatti. Ora è inopportuno. Sicuramente c'è tanta amarezza per la questione Skriniar perché si poteva risolvere in modo diverso".