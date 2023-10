Beppe Marotta al Festival dello Sport di Trento si è trovato di fronte a un bivio: Mauro Icardi o Romelu Lukaku? Ecco la risposta dell’ad dell’Inter sui due ex attaccanti nerazzurri: "Per come sono andate le cose, meglio Icardi”, ha detto Marotta. Una vera e propria bordata nei confronti di Big Rom...