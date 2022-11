Marotta: “Per Allegri Inter favorita? Parte del gioco. Serve prestazione convincente”

A Torino si gioca la Juventus contro la squadra che ha diretto in passato, prima dell'approdo all'Inter . Beppe Marotta ha parlato così, ai microfoni di DAZN, della sfida contro i bianconeri.

«Continua un percorso di risalita verso l'altra classifica. Accanto alle statistiche e ai numeri, conta la prestazione. Dobbiamo fornire una prestazione convincente per continuare ad essere protagonisti come è giusto che sia», ha esordito.

-Inzaghi è cresciuto tanto: quanto da uno a dieci in questa stagione?

Come tutti noi, si cresce. L'esperienza è un valore importante, anche negli allenatori. Inzaghi è un allenatore giovane, ha avuto un'esperienza importante dalla Lazio e aveva chiaramente esperienza anche da giocatore. Qui è arrivato con grandi credenziali, sta rispettando il nostro obiettivo. Si può migliorare giorno dopo giorno. Siamo molto contenti, poi è chiaro che si può sempre migliorare. Abbiamo superato il girone, stiamo recuperando in campionato. Siamo molto contenti.

La sfera psicologica e motivazionale ha incidenza notevole. Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa, chiaro che abbiamo da un punto di vista delle valutazioni, valutazioni positive. Allegri è un allenatore esperto e scafato. Non dico che voglia metterci pressione ma attribuendoci un valore importante trova stimoli superiori all'interno dello spogliatoio. Fa parte del gioco. Noi affrontiamo stasera una grandissima squadra, tra le sue fila annovera giocatori importanti ed è in difficoltà come lo siamo stati noi.